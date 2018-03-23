Финансовые вливания в санируемые банки не влияют на инфляцию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.

«На инфляцию эти вливания не влияют. Мы видим, что у нас инфляция ниже 4%. Но, безусловно, средства, которые выделяются на санацию, увеличивают структурный профицит ликвидности. Но мы умеем работать с этим структурным профицитом ликвидности и учитываем это, принимая решения по ключевой ставке», — рассказала она.