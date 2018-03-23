Урожай перестал быть главным инфляционным риском. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она отметила, что от более резких шагов ЦБ сдерживает анализ совокупности рисков, а не один риск. При этом урожай перестал быть главным риском. По ее словам, за последние два года волатильность урожая и его влияние на цены снижаются.



Набиуллина также подчеркнула, что в своей политике ЦБ будет придерживаться плавности, так как именно такую плавность политики регулятора участники рынка закладывают в свои бизнес-модели.