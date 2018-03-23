ЦБ планирует завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка по вопросам денежно-кредитной политики.

«Мы планируем завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году. Что будет после того, как мы достигнем нейтрального уровня? Это означает, что мы завершим цикл снижения ключевой ставки и в дальнейшем она может меняться как вверх, так и вниз в зависимости от динамики инфляции, экономической активности, а также их прогноза», — сказала Набиуллина.



Она отметила, что в ситуации, когда инфляция стабилизируется вблизи 4%, а экономика будет расти темпами, близкими к потенциальным, ключевая ставка может достаточно долго оставаться неизменной.