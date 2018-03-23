Инфляция в России достигнет минимума во II квартале, а затем начнет постепенно возвращаться к 4%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.

«Во втором квартале она (инфляция. — Прим. ред.) достигнет минимума. Это произойдет из-за эффекта базы прошлого года по продовольствию. Далее годовая инфляция начнет постепенно возвращаться к 4%. Этому будет способствовать рост потребительского спроса, поддерживаемый смягчением денежно-кредитной политики. На конец этого года, по нашему прогнозу, инфляция может составить от 3% до 4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году», — рассказала она в ходе выступления.

Также Набиуллина отметила, что инфляционные ожидания населения остаются повышенными.