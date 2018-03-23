Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ставит задачу появления длинных денег.

«Мы перед собой ставим задачу появления длинных денег», — сказала Набиуллина по итогам заседания совета директоров.

По ее словам, определенную лепту вносит фактор снижения инфляции. «Низкая инфляция — это важно, но недостаточно», — заявила глава ЦБ.

Она отметила, что экономике необходимы длинные деньги и долгосрочные инвесторы. Речь идет об НПФ. В качестве перспективных инструментов она выделила страхование жизни, развитие рынка облигаций. «Мы считаем, все это создаст условия для развития инвестиций», — сказала Набиуллина.

Кроме того, ЦБ переходит к мотивирующему банковскому регулированию, стимулирующему инвестиции в экономику.