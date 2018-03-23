Московский Кредитный Банк в четверг, 22 марта, подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого получит средства объемом до 400 млн долларов США от крупных кредиторов из десяти стран Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Азии сроком на один год с возможностью пролонгации еще на один год. Об этом говорится в сообщении МКБ, распространенном в пятницу.

Новый синдицированный кредит стал одним из крупнейших в истории деятельности банка, теперь насчитывающей 15 сделок по привлечению синдицированных кредитов. Банку также удалось снизить стоимость привлекаемых ресурсов, побив собственный рекорд, достигнутый в ходе прошлогодней сделки. МКБ намерен направить полученные средства на финансирование торговых операций своих клиентов.

«Банк остается единственным российским финансовым институтом, успешно реализовавшим уже вторую сделку по привлечению международного синдицированного кредита за последние два года. Подписанное соглашение также закрепило первенство банка среди российских финансовых институтов с точки зрения объема и количества международных заимствований на публичных рынках капитала с 2014 года», — подчеркивается в релизе.



Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Commerzbank (филиал в Люксембурге), ИНГ Банк (Евразия) и Росбанк. К ним присоединились АйСиБиСи Банк в качестве старшего ведущего организатора, Ситибанк, Harbin Bank, The National Bank of Ras Al Khaimah, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg и AKA Bank в качестве ведущих организаторов, а также ЮниКредит Банк, Credit Suisse, Landesbank Baden-Württemberg и Экспобанк в качестве организаторов, следует из релиза МКБ. ING Bank N. V. выступил координатором и агентом по документации, а его лондонское подразделение выступит агентом по сделке.