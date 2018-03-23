Mastercard заявляет о готовности работы с национальными криптовалютами.

Исследователи компании подали больше 30 заявок на патенты в области блокчейна и криптовалют, так что интерес корпорации к ним сложно переоценить, сообщает Gagadget .

Кроме того, Сингапур и Япония стали пилотными площадками для нового проекта Mastercard. Специальная сеть позволит держателям биткоина обналичивать средства. Компания заявляет, что не вовлекается в трейдинг и проводит эксперименты с осторожностью.

Напомним, национальной является криптовалюта, поддержанная Центральным банком своей страны. Такие валюты регулируются государством и обеспечены реальными ценностями. Кроме того, в отношениях с государством исключена анонимность, так что нет риска, что средства имеют криминальный характер.