ГБУ «Малый бизнес Москвы» запускает уникальный онлайн-сервис консультирования в Telegram. Впервые предпринимателям предоставляется возможность в круглосуточном режиме оперативно и бесплатно получить самую актуальную информацию о популярных мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые существуют в Москве.

По словам руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы Алексея Фурсина, чат-бот в мессенджере ответит уже успешным бизнесменам и тем, кто еще только хочет запустить свой start-up, на самые важные для бизнеса вопросы: где найти источники финансирования для реализации идей, как подобрать лучшие помещения, где научиться основам и способам развития бизнеса, сообщает Информационный центр правительства Москвы .

При этом, если бот не сможет найти подходящего ответа на заданный вопрос, предпринимателю позвонит профессиональный консультант, рассказали в Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства.

Найти помощника можно в Telegram по адресу @mbmru_bot .