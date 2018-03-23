Эксперты в области майнинга, криптовалют и блокчейна объявили собственную Всероссийскую и международную акцию «Крипто Час». В ходе акции организаторы призывают майнеров со всего мира отключить 24 марта в 20:30 по местному времени свое оборудование на один час.

По словам инициатора акции «Крипто Час», члена экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий Петра Дворянкина, акция призывает правительства России и зарубежных стран создать карты «экологического майнинга», которые бы демонстрировали возможность размещения майнинговых мощностей рядом с источниками возобновляемой энергии, а также стимулировать приток инвестиций в проекты «экологического майнинга» на территории РФ, сообщает ForkLog .

«Кроме того, мы призываем создавать системы, позволяющие использовать вырабатываемое в процессе майнинга тепло и развивать менее энергоемкие технологии распределенного реестра. Для майнеров отключение оборудования на час обойдется всего лишь в 0,1% от месячного дохода. С учетом высокой волатильности криптовалют данная цифра находится на уровне арифметической погрешности», - пояснил Дворянкин.

Ожидается, что акция станет самой масштабной за всю историю проведения. Свое участие уже подтвердили майнеры из России, Японии, Китая, Канады, Грузии, Болгарии и Польши. Акция позволит сэкономить в России не менее 1 мВт/ч, по всему миру — более 5 мВт. Учитывая, что регистрация в акции не является обязательной, реальные цифры могут оказаться гораздо больше.