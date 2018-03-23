Президент Венесуэлы объявил, что с 23 марта все юридические и физические лица смогут приобретать El Petro напрямую с помощью «самых важных валют»: российского рубля, китайского юаня, турецкой лиры и евро.

По его словам, эти валюты войдут в «экономическое будущее планеты Земля», сообщает Rusbase .

«El Petro — лучшая инвестиция, которую можно сделать в Венесуэле и в мире», — заверил Мадуро.

Напомним, El Petro можно будет использовать для оплаты товаров или услуг, уплаты налогов, сборов и пошлин на территории страны, а также обменивать на имеющиеся в обращении бумажные деньги, обещают власти. Курс будет зависеть от объема операций, совершаемых во всех пунктах обмена, получивших от властей разрешение на ведение деятельности. Глава Венесуэлы анонсировал возможность совершения сделок с недвижимостью в стране в El Petro с 20 апреля.