Крупнейшая на сегодняшний день криптовалютная биржа Binance намерена вскоре открыть на Мальте торговую площадку, на которой, в частности, будет доступен обмен фиатных валют на цифровые деньги, заявил CEO компании Чанпена Чжао.

Для этого уже налаживаются связи с местными банками, которые должны будут обеспечивать возможность депонирования и вывода средств «без установления временных рамок», сообщает ForkLog .

По словам СЕО криптобиржи, мальтийское правительство недавно пригласило его в качестве эксперта для обсуждения готовящегося законопроекта, который призван создать благоприятные условия для развития криптоиндустрии в этой средиземноморской стране.

Также Чанпена Чжао напомнил, что Binance осуществляла деятельность в Японии и вела конструктивный диалог с Агентством финансовых услуг. Однако эти переговоры завершились получением предупреждения от регулятора о необходимости лицензии для продолжения работы в стране. Кроме того, компания продолжает вести переговоры с властями Гонконга, результаты которых пока неясны.