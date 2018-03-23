Регуляторные ограничения, которые ЦБ планирует ввести относительно МФО, приведут к тому, что большая часть микрофинансовых организаций будет вынуждена покинуть рынок. Об этом говорится в исследовании СРО «МиР».



«Во второй половине февраля — первой половине марта 2018 года МФО — участницы СРО «МиР» провели стресс-тестирование оценки влияния озвученных регулятором 13 февраля новых регуляторных ограничений на свои бизнес-модели. Результаты исследования показали, что предлагаемые нововведения не позволят большинству МФО погашать обязательства перед своими кредиторами и инвесторами и, как следствие, большая часть офлайн-МФО вынуждена будет покинуть рынок (так как эта бизнес-модель является более дорогой и менее прибыльной по сравнению с онлайн-МФО). Так, согласно прогнозу СРО «МиР», после внедрения всех озвученных регуляторных норм из 2 200 МФО останется порядка 1 000 МФО», — говорится в сообщении.

Банк России предлагает ограничить дневную процентную ставку. В период до 1 июля 2019 года предлагается установить ставку на уровне 1,5% в день, а с 1 июля 2019-го — на уровне 1% в день. Кроме того, предлагается установить единый коэффициент предельного размера долговых обязательств заемщика по договору потребительского кредита/займа. Еще одно предложение заключается в создании единого продукта, установив одинаковые условия по так называемым займам до зарплаты. ЦБ предлагает ввести по ним максимальную сумму займа в размере 10 тыс. рублей, максимальный срок — 15 дней, максимальную сумму переплаты — 3 тыс. рублей, а также запрет на пролонгацию и увеличение суммы займа.

СРО «МиР» внесла в Банк России ряд предложений по корректировке представленных регуляторных мер. Так, организация считает необходимым отказаться от внедрения ограничений дневной процентной ставки и реализовать разработанную и утвержденную правительством РФ концепцию по ограничению максимальной суммы процентов по займу в зависимости от величины суммы займа. В случае если применение данной системы невозможно, то необходимо разработать меры по снижению их негативного влияния.

«Обсуждаемые меры по введению коэффициента направлены на то, чтобы ограничить сумму предельной задолженности и исключить случаи предоставления займов гражданам, которые не способны их обслуживать в силу своей закредитованности или высокого уровня PTI. Как правило, такую политику выдачи займов ведут либо серые игроки, либо небольшие компании, не умеющие проводить всесторонний скоринг. Поэтому ограничение в 2,5Х и ставки 1,5% в день позволит полностью очистить рынок. От этого выиграет не только отрасль, но и сами заемщики. Однако дальнейшее ужесточение негативным образом отразится как на бизнесе, так и на клиентах», — считает главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Кроме того, принимая во внимание, что большинству клиентов МФО вход в банк воспрещен по разным причинам (около 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 20% по определенным причинам (низкий доход, непостоянное место работы, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО, 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории), многие из них будут вынуждены обращаться в компании, которые будут вести свою деятельность вне закона, что сведет на нет всю ранее проводимую политику регулятора по очистке рынка.