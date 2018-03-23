Финансовые аналитики из компании Value Penguin изучили жалобы, поступившие в Бюро по финансовой защите потребителей США (CFPB), на деятельность криптовалютной биржи Coinbase.

Согласно проведенному исследованию, из 2271 жалоб, зафиксированных в CFPB с 1 июня 207 года по 1 марта 2018 года, 40% связаны с отсутствием у клиентов доступа к собственным средствам, 20,5% — с проблемами при проведении транзакций и 11,7% — с попытками обмана или скама. А пояснения в ответ на жалобы были даны в 42,9% случаев.

Как сообщает Anycoin , жалоб становилось больше по мере снижения курса биткоина, а на дни, когда его курс был минимальным, приходилось пиковое количество претензий. Таким образом, по мнению экспертов, Coinbase не может поддерживать работу на уровне, который требуют клиенты, в то время, как другие биржи на фоне волатильности цен криптоактивов замораживают деятельность.