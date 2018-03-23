Россияне чаще всего платят по кредитам и займам до 5 тыс. рублей в месяц. Такая планка актуальна для трети жителей РФ. Еще 22,3% заявляют, что у них в принципе нет кредитов. 17% отметили, что ежемесячно относят в банк или микрофинансовую организацию от 5 тыс. до 9 тыс. рублей. В опросе приняли участие порядка 10 тыс. совершеннолетних граждан по всей стране.

«Таким образом, у 49,8% респондентов объемы ежемесячных выплат по кредитам и займам не превышают пяти тысяч рублей или равны нулю», — отмечают специалисты сервиса «Робот Займер», указывая, что опрошенные, скорее всего, в большинстве своем отвечали про беззалоговые кредиты.

Следует указать, что свыше 35 тыс. рублей в месяц (самая высокая планка в опросе) отдают в оплату долговых обязательств около 5% россиян.

«По данным статистики за 2016 год, 40% россиян имели зарплату до 19 тысяч рублей. Номинальная заработная плата за 2017 год выросла на 7,3%, поэтому данная категория граждан, можно полагать, получает сейчас порядка 20,5 тысячи рублей. То есть даже ежемесячные платежи в пять тысяч рублей при такой зарплате являются достаточно ощутимыми, — обращает внимание исполнительный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Данил Шерстобитов. — Кроме того, стремительно растет доля займов в МФО и POS-кредитовании, где суммы займов, а следовательно, и выплаты не являются большими в номинальном выражении. Помимо этого, сейчас заемщики становятся все более финансово грамотными, более объективно оценивают свои возможности и при необходимости сокращают кредитную нагрузку по максимуму».

С приведенной статистикой согласны и в других кредитных учреждениях. Впрочем, указывают эксперты, чем больше банк или МФО, тем в нем обычно больше средний ежемесячный платеж.

«Для удобства наших заемщиков у нас введен еженедельный график платежей: платить чаще по чуть-чуть проще даже с точки зрения психологии, чем раз в месяц отдавать большую сумму. Однако если перевести эту сумму в ежемесячные платежи, то она не превышает 4,8 тысячи рублей в месяц (то есть средний еженедельный платеж составляет около 1,2 тысячи рублей). Как показала практика, это наиболее комфортная сумма для платежа в счет погашения займа для большинства клиентов, — рассказывает главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. — Говоря о динамике роста, то средний ежемесячный платеж не претерпел никаких изменений за последний год».

По словам аналитика Хоум Кредит Банка Станислава Дужинского, сейчас из клиентов с действующим кредитом в «Хоум Кредите» 42% платят менее 5 тыс. рублей в месяц. Их доля постепенно растет, что в банке связывают с улучшением экономической ситуации и с ростом потребительских настроений.

«Наши данные подтверждают статистику: около 33% клиентов ежемесячно направляют на выплаты по долговым обязательствам до пяти тысяч рублей, четверть не имеют активных кредитов , и около 7% клиентов имеют нагрузку более 35 тысяч рублей в месяц, — заявили в пресс-службе Почта Банка. — На данный момент более 70% наших клиентов имеют ежемесячный платеж менее пяти тысяч рублей. Данный показатель стабилен».

В банке «Русский Стандарт» при этом отмечают, что средняя сумма самого популярного среди россиян видов кредита — кредита наличными — на текущий момент составляет около 100 тыс. рублей. Клиенты чаще всего берут такие займы на крупные расходы: ремонт, свадьбу, отпуск или обучение детей в вузах.

Второй по популярности вид займа — кредитная карта — традиционно рассматривается клиентами как инструмент для оплаты небольших повседневных покупок. «Русский Стандарт» зафиксировал средний чек по кредитным картам в размере 1 032 рублей. По данным финучреждения, самые большие траты россиян по кредиткам проходят в таких сегментах, как ретейл, рестораны и кафе, АЗС, развлечения и медицинские центры.

Отдельно «Русский Стандарт» проанализировал последние тенденции на рынке POS-кредитования. По данным банка, в настоящее время средняя сумма целевого кредита составляет 36 тыс. рублей. Топ-5 самых популярных товаров, приобретаемых в кредит, выглядит следующим образом: телевизор, турпутевка и авиабилеты, шуба, мобильный телефон и холодильник.

Исполнительный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Данил Шерстобитов считает отсутствие у одной пятой части населения России кредитных обязательств закономерным явлением. Во-первых, напоминает он, в 2017 году банки сохраняли осторожную финансовую политику и предъявляли повышенные требования к надежности заемщиков. Поэтому складывалась несколько парадоксальная ситуация: потребительские кредиты дешевели, но оставались недоступными для большой части населения.

«Во-вторых, в число респондентов, указавших, что не имеют кредитных обязательств, могли входить наиболее обеспеченные граждане, не нуждающиеся в кредитах, пенсионеры (наименее потребительски активная категория), граждане, не желающие жить в долг принципиально. А также люди, получающие официальные доходы на уровне прожиточного минимума и не имеющие в собственности недвижимости, — для них любая дополнительная финансовая нагрузка критична. И граждане, имеющие в прошлом негативный опыт кредитования, к примеру, когда переплата по кредиту оказывалась значительно выше заявленной (до принятия закона о потребкредите в 2013 году). Также часть россиян использует так называемые неформальные источники кредитования: знакомые, родственники, работодатели», — поясняет Шерстобитов. Как бы то ни было, уверен он, проникновение кредитов и микрозаймов в России будет расти.

«Официальная статистика указывает на резкий всплеск потребительского кредитования в четвертом квартале 2017 года. Если за девять месяцев года портфель потребкредитов вырос на 0,9%, то с ноября по декабрь динамика начала резко ускоряться: с 7,9% в ноябре до 11,1% в декабре (в годовом выражении). Что касается микрофинансового сектора, то рынок также продолжает расти: по данным ЦБ, размер портфеля МФО за третий квартал 2017 года увеличился на 7,4%, прирост за год составил 30,8%. При этом опережающими темпами растет сегмент онлайн-займов из-за удобства и скорости получения денег. В этом году следует ожидать сохранения данной динамики», — считает Шерстобитов.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru