Россию может ждать значительный возврат капитала из офшорных зон в ближайший год, заявил глава Сбе рбанка Герман Греф в интервью, опубликованном в пятницу бразильской газетой Valor Economico, передает ТАСС.

«Мы уже наблюдаем достаточно значительный возврат капитала. Сложно прогнозировать, но моя интуиция подсказывает мне, что в следующие 12 месяцев мы увидим возврат существенных объемов капитала», — сказал Греф.

Отвечая на вопрос, повлияет ли это на российский рубль, он отметил, что «это зависит от стерилизации этого капитала». «Пока Центробанк и Министерство финансов справляются с этой задачей хорошо», — констатировал глава Сбербанка.

Россия открыта для иностранного капитала, сказал Греф. «В России работает много дочерних компаний иностранных банков. В этом смысле наш рынок полностью либерален. Для иностранного капитала в России нет никаких препятствий», — сказал Греф.

По мнению главы Сбербанка, перед Россией в ближайшее время стоит несколько ключевых задач. В первую очередь, это необходимость проведения реформ и внедрение инноваций.

«Мы сталкиваемся с технологическими трудностями, поскольку технологии развиваются очень быстрыми темпами, и оставаться в курсе последних инноваций, сохраняя при этом конкурентоспособность, — очень сложная задача. Вероятно, третья задача — диверсификация экономики, так как приблизительно четверть экономики по-прежнему зависит от нефти и газа. Я думаю, что это три ключевые задачи», — сказал он.