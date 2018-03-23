Госдума приняла проект постановления, согласно которому утверждается текст закона о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ в редакции согласительной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.



В рамках согласительной комиссии было решено не распространять данный запрет на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

Закон был принят Госдумой 23 ноября и отклонен Советом Федерации 29 ноября. В рамках работы согласительной комиссии было решено запретить размещение рекламы на платежных документах за услуги ЖКХ, в том числе и на оборотной стороне таких документов, но не распространять запрет на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.