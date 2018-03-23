Российский рынок откроется снижением на фоне падения мировых фондовых индексов на 2-4% из-за подписанного Президентом США меморандума о подготовке списка китайских товаров, против которых могут быть введены ограничения по истечению следующих 60 дней. Таким образом, начало торговой войны положено, что вызывает опасение инвесторов за мировой рост экономики.

В свою очередь, доходность американских гособлигаций снизилась на 12 б.п. до 2,8% за последние два дня, что объясняется желанием инвесторов переждать шторм в надежных облигациях. Однако индекс доллара отреагировал слабой динамикой, но надо отметить, что спред между 3-хмесячной долларовой кредитной ставкой LIBOR (2,27%) и ставкой процентного свопа OIS (1,71% overnight indexed swap) продолжает расширятся. Это отражает нехватку долларовой ликвидности в мировой финансовой системе.

Ранее мы отмечали, что постепенное сокращение баланса ФРС США приведет к изъятию долларов из американской банковской системы. Возможно, уже сейчас институциональные инвесторы частично фиксируют прибыль по американским акциям, рост которых пришелся на первый год правления администрации Трампа. С другой стороны, ETF с фокусом на США демонстрируют положительную дельту притока капитала на американский фондовый рынок, тогда как в российские активы приток слабый. Российская валюта будет торговаться стабильно в пятницу из-за высоких цена на нефть в $69,6 за баррель и налоговых платежей в понедельник.