По его словам, компания ведет конструктивный диалог с контролирующим органом власти.
Генеральный директор крупнейшей по объему торгов биржи Binance Чанпэн Чжао обратил внимание на сообщения в прессе, что торговая площадка в ближайшее время должна получить предупреждение от Агентства финансовых услуг Японии (FSA).
По его словам, японское издание, которое сообщило о проблемах биржи, «показало безответственную журналистику», сообщает РБК.
«Мы находимся в конструктивном диалоге с японским FSA и не получал никаких предупреждений. Для японского Агентства финансовых услуг не имеет смысла давать информацию газете до того, как обсудить это с нами», — заявил в официальном твиттер-аккаунте Чанпэн Чжао.
Напомним, накануне Банкир.Ру сообщал, что криптобиржа Binance предупреждена о необходимости получения лицензии.
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