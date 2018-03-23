Генеральный директор крупнейшей по объему торгов биржи Binance Чанпэн Чжао обратил внимание на сообщения в прессе, что торговая площадка в ближайшее время должна получить предупреждение от Агентства финансовых услуг Японии (FSA).

По его словам, японское издание, которое сообщило о проблемах биржи, «показало безответственную журналистику», сообщает РБК .

«Мы находимся в конструктивном диалоге с японским FSA и не получал никаких предупреждений. Для японского Агентства финансовых услуг не имеет смысла давать информацию газете до того, как обсудить это с нами», — заявил в официальном твиттер-аккаунте Чанпэн Чжао.

Nikkei showed irresponsible journalism. We are in constructive dialogs with Japan FSA, and have not received any mandates. It does not make sense for JFSA to tell a newspaper before telling us, while we have an active dialog going on with them. — CZ (not giving crypto away) (@cz_binance) March 22, 2018

Напомним, накануне Банкир.Ру сообщал, что криптобиржа Binance предупреждена о необходимости получения лицензии.