Доступность ипотеки в РФ будет возрастать, однако ставки будут находиться выше ключевой ставки . Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, отвечая на вопрос журналистов о возможности снижения ставок по ипотеке до 6% для всех.

«Ставка может быть ниже, если есть специальные субсидированные программы», — пояснила Набиуллина. При этом, по ее словам, росту спроса на ипотечные кредиты способствовало снижение инфляции, так как при низкой инфляции растет привлекательность длинных кредитов.