Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших президента, вице-президента и начальника кредитного управления МАСТ-Банка. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации растраты, пособничестве в растрате (части 3, 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ) и в мошенничестве (в соответствии с частью 4 статьи 159 УК).

По версии следствия, фигуранты в период с 2013 по 2015 год растратили денежные средства банка в сумме более 5,6 млрд рублей путем выдачи подконтрольным им юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов и последующего перечисления похищенных денег на счета иных подконтрольных организаций.

Кроме того, президент кредитной организации в 2015 году обманул своего знакомого предпринимателя, уговорив его приобрести векселя банка на общую сумму 111,9 млн рублей, которые собственнику не передал, а предъявил к погашению в интересах подконтрольных ему юридических лиц.



Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

