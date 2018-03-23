Forbes во второй раз опубликовал рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами. Первое место в нем занял бизнесмен Кирилл Шамалов. Издание оценило его доход в 2,3 млрд долларов, основную его часть составили дивиденды и продажа акций «Сибура».

Издание отмечает, что в отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде «виртуальным числом», здесь анализировались реальные, «живые» деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.



Вторую строчку в списке занимает Владимир Лисин с 1,23 млрд долларов (источник дохода — дивиденды НЛМК). Замыкает тройку Сулейман Керимов (980 млн долларов), заработавший на продаже акций и дивидендов «Полюса». На четвертом месте — Михаил Прохоров (870 млн долларов, продажа акций «Русала» и РБК, дивиденды «Русала»).

Далее следуют Дмитрий Рыболовлев (860 млн долларов, продажа картин и недвижимости), Олег Дерипаска (760 млн долларов, продажа акций и дивиденды En+, дивиденды Strabag), Виктор Рашников (760 млн долларов, продажа акций и дивиденды ММК), Вагит Алекперов (750 млн долларов, дивиденды «ЛУКОЙЛа») и Алишер Усманов (660 млн долларов, дивиденды «Металлоинвеста» и «Мегафона»).

Мордашов, Лисин, Керимов, Прохоров и Алекперов присутстввовали и в прошлогоднем рейтинге, напоминает издание.