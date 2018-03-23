Швейцарский фонд Saga объявил о планах создания новой криптовалюты с заложенным механизмом контроля волатильности, что сделало бы ее использование более приемлемым для традиционных финансовых целей. В концепции валюты предусмотрено отсутствие анонимности и обеспечение валютной корзиной.

Основной центр разработки компании находится в Израиле.

По словам основателя проекта Идо Садех Мана, ICO проводиться не будет, так как начинать процесс создания низковолатильного и низкоспекулятивного механизма с процесса, связанного с высокой волатильностью и масштабными спекуляциями, не выглядит правильным.

Проект уже привлек $30 миллионов от группы инвесторов, включающей Mangrove Capital Partners, Lightspeed Venture Partners, The Singulariteam Technology Group и Initial Capital. CEO Mangrove Capital Partners и председатель совета директоров компании Wix Марк Тлущ является также сооснователем Saga.

Как сообщает Anycoin , в Advisory board проекта вошли именитые экономисты, такие как Нобелевский лауреат по экономике Мирон Шольц, бывший глава Банка Израиля и председатель JPMorgan Chase International Якоб Френкель, почетный президент Chicago Mercantile Exchange Лео Меламед, соавтор индекса волатильности Vix Дэн Галаи и другие.

Владельцы новой криптовалюты должны удовлетворять требованиям KYC и AML механизмов в соответствии со швейцарским законодательством. Для контроля волатильности валюта будет обеспечена набором депозитов в фиатных валютах, которые будут привязаны к специальным правам заимствования МВФ и размещены в уполномоченных банках.