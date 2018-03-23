Доходы населения в 2018 году в номинальном выражении вырастут на 9%, в реальном — на 6% и составят 60 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Повышение благосостояния россиян эксперты связывают с опережающей индексацией зарплат, увеличением поступлений от предпринимательской деятельности и профицитом бюджета.

Прогноз ИНП РАН в три раза оптимистичнее, чем у Минэкономразвития, где ожидают увеличения доходов населения на 2,1% в связи с ростом зарплат бюджетников. Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев отмечает, что зарплаты составляют почти половину доходов населения. В прошлом году оплата труда впервые за три года увеличилась — на 3,5%. И этот процесс, по прогнозу РАН, продолжится: в 2018 году зарплаты вырастут на 11%, в 2019-м — на 7%, в 2020 году — на 7,3%.

В Минэкономразвития ожидают увеличения реальных зарплат населения в этом году на 3,9%. Поможет увеличить доходы населения и повышение минимального размера зарплат до прожиточного минимума с мая этого года. На эти цели правительство выделило дотации субъектам Федерации в размере 20 млрд рублей. Таким образом, минимальные зарплаты будут увеличены с 9 489 до 11 163 рублей.

Опережающий рост благосостояния населения в ИНП РАН связывают не только с высокими темпами индексации зарплат, но и с увеличением прибыли от предпринимательской деятельности за счет восстановления потребительского спроса населения и роста товарооборота. Он в прошлом году повысился на 1,2% (впервые за три года), в этом году в Минэкономразвития ожидают увеличения товарооборота на 2,9%.

Сыграет на увеличение доходов населения и прогнозируемая по итогам года низкая инфляция, полагает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев: рост цен не будет съедать проиндексированные пенсии и зарплаты.

По словам Алексея Ведева, на рост доходов граждан в этом году может оказать влияние и профицит бюджета. Он, как ожидают в МЭР, по итогам этого года составит 1% ВВП.



Реальные доходы населения сокращались четыре года подряд, отмечает издание. Пик падения пришелся на 2016 год — на 5,8%, в прошлом году оно замедлилось до 1,7% (в Минэкономразвития прогнозировали рост на 1,2%).

