Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 16 марта достигла 9 трлн 682,3 млрд рублей против 9 трлн 630,9 млрд на 7 марта. Такие данные приводятся на сайте ЦБ.

Таким образом, за указанный отчетный период показатель увеличился на 51,4 млрд рублей.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых ЦБ. Еженедельные значения приводятся на конец отчетных дат.