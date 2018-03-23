Чистая прибыль МТС Банка по итогам 2017 года составила 2 млрд рублей по РСБУ против убытка в 11,9 млрд рублей годом ранее. Таковы данные отчетности финучреждения по РСБУ и аудиторского заключения.



«Положительный финансовый результат свидетельствует об успешной адаптации бизнес-модели банка к текущим реалиям рынка. Значительный вклад в этот результат внесли совместно реализованные с МТС проекты по развитию финансовых сервисов», — прокомментировал председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

Операционный доход банка за год вырос на 26% и составил 11,5 млрд рублей против отрицательного результата 5,6 млрд рублей годом ранее. Чистая процентная маржа составила 4% (4% за 2016 год). Чистый комиссионный доход составил 4,4 млрд рублей, увеличившись с 2016 года на 65% (1,7 млрд рублей). Показатель 2016 года — 2,7 млрд рублей.

«Коэффициент соотношения чистого комиссионного дохода к операционному вырос с 27% до 38%, что характеризует стабильное и низкорискованное качество прибыли», — отмечается в сообщении кредитной организации.

Число клиентов за 2017 году увеличилось в 1,7 раза и составило 1,5 млн. Такой прирост активной клиентской базы в банке связывают с развитием финансовых сервисов с крупнейшим ПАО «МТС».

В 2018 году банк планирует совместно с МТС запустить ряд новых ключевых сервисов и продуктов.



«Союз оператора и финансового института позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и строить более амбициозные планы. В 2018 году мы рассчитываем на прирост в 1 миллион новых активных клиентов», — отметил Илья Филатов.