Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу на прошедших 18 марта выборах главы государства. Согласно итоговым данным ЦИК, он набрал 76,69% голосов избирателей.

Таким образом, за Путина проголосовали 56 млн 430 тыс. 712 избирателей.

Итоговая явка избирателей составила 67,54%. «Число избирателей, принявших участие в выборах, — 73 миллиона 629 тысяч 581 избиратель, что составляет 67,54% от общего количества избирателей, включенных в списки», — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на церемонии подписания постановления об итогах выборов президента России.

По ее словам, выборы прошли свободно, конкурентно и прозрачно.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял второе место, набрав 11,77% голосов. У лидера ЛДПР Владимира Жириновского третье место — 5,65% голосов. Ксения Собчак («Гражданская инициатива») набрала 1,68%, став четвертой.

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский получил 1,05% голосов избирателей, бизнес-омбудсмен Борис Титов — 0,76%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68%, а Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65%.