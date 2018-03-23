Устойчивое снижение инфляции позволит активнее переходить к нейтральной денежно-кредитной политике, сообщили в ЦБ.

«Сохранение инфляции ниже 4% более длительное время, чем оценивалось ранее, дает основание для более быстрого завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в этом году», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

По мнению ЦБ, факторы, которые раньше оценивались в основном как временные, под воздействием ряда структурных изменений приобретают более длительный характер. В частности, инвестиции в сельское хозяйство и расширение его производственного потенциала снижают зависимость урожая от погодных условий и оказывают сдерживающее влияние на рост продовольственных цен. Кроме того, применение бюджетного правила уменьшает чувствительность внутренних экономических условий, в том числе динамики валютного курса и инфляции, к изменениям цен на нефть.

«Все это делает процесс стабилизации инфляции на низких уровнях более устойчивым и снижает риски ее существенных колебаний», — подчеркивают эксперты ЦБ.

При этом текущая динамика потребительских цен способствует снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Это, как полагают в ЦБ, вносит дополнительный вклад в сдерживание инфляции.

В то же время в ЦБ подчеркивают, что инфляционные ожидания населения все еще заметно превышают цель по инфляции, сохраняется их чувствительность к возможному повышению цен на отдельные группы товаров, в том числе продовольствие.