Центробанк примет меры, если инфляция в РФ надолго останется около уровня 2%. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу.

«Мы не видим существенного риска, что инфляция будет 2—2,5%», — сказала она. Набиуллина отметила, что, по прогнозам ЦБ, во втором полугодии этот показатель начнет расти. При этом сейчас низкая инфляция, по мнению регулятора, не оказывает сдерживающего влияния на темпы экономического роста.



«Экономический рост близок к потенциальному», — заявила глава ЦБ. По ее словам, сдерживают рост структурные факторы. «То, что она (инфляция. — Прим. Банки.ру) сейчас 2,5%, — это хорошо», — отметила Набиуллина. Это снижает инфляционные ожидания и позволяет быстрее переходить к нейтральной денежно-кредитной политике, пояснила она.

При этом если инфляция надолго останется около 2%, регулятор готов принять соответствующие меры. «Даже если для этого придется перейти от нейтральной ставки к мягкой, мы готовы», — заявила глава Банка России.

