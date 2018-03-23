Центральный банк не совсем понимает, что будет происходить с ростом зарплат в ближайшее время. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Существенный рост зарплат и реальных доходов, действительно, произошел. Мы должны посмотреть насколько эта тенденция будет продолжена. Поскольку зарплаты выросли не только в бюджетном, но и в частном секторе. Структуры разные по разным секторам и компаниям. Для нас здесь не совсем понятно, что будет происходить с ростом зарплат. Мы будем смотреть», — рассказала она в ходе выступления.