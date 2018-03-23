Международные резервы России могут достичь 500 млрд долларов без интервенций со стороны Центробанка и без специальных дополнительных покупок. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Золотовалютные резервы и так пополняются в силу действия бюджетного правила. По нашим расчетам, мы без специальных дополнительных покупок, интервенций со стороны Центробанка можем выйти на уровень 500 миллиардов долларов, который мы оценивали как ориентир», — рассказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.



Набиуллина подчеркнула, что не видит необходимости в каких-то дополнительных покупках.