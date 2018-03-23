Банк России 23 марта внес в реестр операторов платежных систем запись о платежной системе «Народная». В качестве ее оператора зарегистрирован Народный Банк. Этот же банк значится расчетным центром, платежным клиринговым центром и операционным центром новой платежной системы.

Народный Банк базируется в Черкесске (Карачаево-Черкесия) и также имеет филиал в Москве. Изначально банк назывался «Лакма», а действующее наименование получил в 2010 году. В 2018-м банк отметил свое 25-летие.