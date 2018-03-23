Темпы роста ВВП России в 2018—2019 годах составят 1,5—2%, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Банка России, на котором было принято решение снизить ключевую ставку до 7,25%.

«Взгляд Банка России на перспективы роста российской экономики в целом не изменился. Банк России несколько повысил цены на нефть в базовом сценарии прогноза. Однако это не привело к существенному пересмотру темпов экономического роста в России на среднесрочном горизонте, учитывая уменьшение чувствительности экономики к изменению цен на нефть и сохранение структурных ограничений. Темпы роста ВВП составят 1,5—2% в 2018—2020 годах, что соответствует потенциальным темпам экономического роста», — отмечается в сообщении регулятора.