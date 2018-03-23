Банк России заявил, что годовой прогноз по инфляции снижен до 3—4%.

«По прогнозу ЦБ, инфляция составит 3—4% в 2018 году и будет находиться вблизи 4% в 2019 году», — говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение снизить ключевую ставку до 7,25 процентного пункта.

Ранее в Центробанке считали, что годовая инфляция останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019-м.

В ЦБ подчеркнули, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. В феврале она составила 2,2%.