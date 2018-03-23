Центробанк в 2018 году ожидает перехода федерального бюджета к профициту, при этом регулятор видит риски корректировки расходов после формирования нового правительства. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.



«В 2018 году за счет продолжающегося улучшения внешнеэкономических условий и восстановления экономической активности в России ожидается переход бюджетной системы и федерального бюджета к профициту. Вместе с тем в 2018 году возможно повышение планов по расходам бюджета в 2018—2020 годах относительно параметров, заложенных в основных положениях бюджетной политики. Планы по расходам федерального бюджета и бюджетной системы могут быть скорректированы, в частности, с учетом ожидающегося уточнения макроэкономического прогноза правительства Российской Федерации. Кроме того, дополнительные предложения по корректировке расходов могут возникнуть после формирования нового правительства во втором квартале 2018 года», — отмечается в документе.