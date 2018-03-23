Центробанк просит Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) сменить акционеров, крупнейшим из которых был бывший совладелец «Азбуки вкуса» Андрей Вдовин (22,5% акций). Предписание снизить долю не более чем до 10% ЦБ направил банку и акционерам после отзыва лицензии у «дочки » АТБ — М2М Прайвет Банка . В декабре банк его выполнил, но формально, пишут «Ведомости».

Как сообщалось, АТБ, помимо Вдовина, принадлежал также сыну экс-сенатора Павла Масловского Алексею (22,5%) и основателю золотодобывающей компании Petropavlovsk Питеру Хамбро (22,5%). Они контролировали банк через «ППФИН регион» и «Техсан энтерпрайзис лимитед». Вдовин, Масловский и Хамбро сохранили доли в банке через компанию «ППФИН регион», но она снизила участие в банке до 8,24%.

Регулятор хочет видеть «новое лицо», которое сможет докапитализировать банк, рассказал изданию человек, знающий это от сотрудников ЦБ.

Также банк должен до начала апреля пополнить капитал: рассрочка, которую ЦБ предоставил банку на резервирование кредита рухнувшей «дочке» М2М Прайвет Банк, истекала к 2018 году, однако АТБ не успел.

В начале года АТБ просил ЦБ продлить рассрочку, и на прошлой неделе регулятор согласился, но ненадолго — зарезервировать кредит АТБ должен к началу апреля, говорят источники газеты. Создание всего резерва заставит АТБ пополнить капитал, указывает издание.