Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2018 году с 16 млрд до 19 млрд долларов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.

«Увеличен прогноз оттока капитала и прироста валютных резервов: по капиталу — с 16 с миллиардов до 19 миллиардов долларов, по резервам — с 35 миллиардов до 50 миллиардов долларов», — сказала она.

Глава Центробанка напомнила, что отток капитала не тождественен сомнительным операциям. «Потоки по текущему и капитальному счету — это зеркальные процессы. Когда растет выручка от продажи нефти, она одновременно учитывается и как поступление по текущему счету, и как отток капитала, если она, например, хранится в иностранной валюте», — подчеркнула она.