Банк России в среднесрочном прогнозе несколько повысил предпосылки по ценам на нефть. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«В декабре мы закладывали среднегодовые цены 55—45—42 доллара в 2018—2020 годах, теперь рассматриваем динамику 61—55—50, сохраняя наш консервативный подход к прогнозу. Однако такой пересмотр цен на нефть в условиях бюджетного правила не сильно изменил наши ожидания по росту ВВП и другим основным показателям экономики», — отметила она.



По ее словам, чуть более заметные изменения коснулись прогноза платежного баланса. «Прогноз сальдо счета текущих операций повышен с 43 до 59 миллиардов долларов в 2018 году. На всем прогнозном горизонте Россия останется чистым экспортером», — сказала Набиуллина.

Что касается роста экономики, то в базовом сценарии он будет находиться в интервале 1,5—2% на всем прогнозном горизонте, считает глава ЦБ. «Данные о развитии экономики в январе — феврале подтвердили наши оценки того, что замедление роста ВВП в конце года носило временный характер. В начале года рост экономики продолжился», — подчеркнула она.

