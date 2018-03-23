Банк России прекратил полномочия Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) в качестве временной администрации Бинбанка , следует из материалов регулятора .

«Прекратить с 23 марта 2018 года исполнение функций временной администрации по управлению банком публичное акционерное общество «Бинбанк», возложенных на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», — отмечается в документе.

Ранее руководителем временной администрации Бинбанка был назначен бывший заместитель руководителя временной администрации Сергей Шевченко.

В марте Банк России утвердил докапитализацию Бинбанка на сумму 56,9 млрд рублей. После приобретения дополнительного выпуска акций Бинбанка регулятор стал основным его акционером : доля ЦБ РФ в уставном капитале Бинбанка на данный момент превышает 99,9%.