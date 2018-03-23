К концу 2017 года доля сбережений в доходах граждан России приблизилась к докризисному уровню (около 8%) и, по оценкам Банка России, стабилизуется около него в первом полугодии 2018-го. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

«С середины 2015 года в российской экономике наблюдалось последовательное снижение нормы сбережения, что привлекало внимание экономического сообщества в контексте обсуждения возможного роста инфляционного давления. Вместе с тем Банк России рассматривает коррекцию нормы сбережения как естественный процесс после ее всплеска на фоне действия мотива предосторожности в кризисный период 2014—2015 годов. К концу 2017 года норма сбережений приблизилась к своему докризисному устойчивому уровню — около 8% и, по оценкам Банка России, стабилизуется около него в первом полугодии 2018 года», — отмечается в документе.