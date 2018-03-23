Совет директоров Центробанка 23 марта принял решение об изменении подходов к установлению процентных ставок по ряду специализированных инструментов рефинансирования. «Указанное решение принято в рамках реализации стратегии поэтапного выхода из применения специализированных инструментов с учетом принципа соблюдения взятых на себя ранее обязательств Банком России и приближения ключевой ставки к нейтральному уровню», — поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

Так, с 26 марта 2018 года процентные ставки по ряду инструментов равны минимальной из двух величин: 6,5% годовых или ключевой ставке Банка России. Данный подход коснулся кредитования:

под залог прав требования по целевым кредитам, предоставленным МСП Банком кредитным или микрофинансовым организациям на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства ;

под поручительство АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;

под залог прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям ;

под залог прав требования по кредитам, обеспеченным страховкой ЭКСАР (Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций).

Таким образом, процентные ставки по указанным инструментам сохранены на уровне 6,5% годовых.

Кроме того, с 26 марта процентная ставка по кредитам ЦБ, которые обеспечены закладными, выданными в рамках программы «Военная ипотека », снижена с 7,5% до 7,25% годовых.

В свою очередь ставки кредитования под залог прав требования по кредитам на финансирование инвестпроектов и под залог облигаций , размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов и включенных в ломбардный список Банка России, уменьшены с 6,5% до уровня 6,25% годовых. Указанное решение распространяется на проекты, отобранные до 1 января 2016 года.



Напомним, ключевая ставка Банка России с 26 марта снижается на 0,25 процентного пункта — с 7,5% до 7,25% годовых.