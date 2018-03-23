ЦБ исключил из реестра операторов платежных систем запись о Телекоммерц Банке в качестве оператора платежной системы Regional Payment System.

Регулятор 21 марта текущего года отозвал лицензию у тульского Телекоммерц Банка. Как отмечалось в соответствующем сообщении ЦБ, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой. «В конце февраля Телекоммерц Банком были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов», — подчеркнули в Центробанке.

Телекоммерц Банк получил свое последнее наименование в январе 2017 года, а до этого назывался «Тульский Расчетный Центр». Изначально, в 2001—2012 годах, он имел статус небанковской кредитной организации. С 2010 года организация развивала направление перевода денежных средств физических лиц без открытия банковского счета в адрес поставщиков услуг населению. В конце 2012 года банк был внесен в реестр ЦБ в качестве оператора платежной системы Regional Payment System.



Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ. Платежная система Regional Payment System не входила в список национально, социально или системно значимых.