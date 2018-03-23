ЦБ будет отслеживать риски со стороны внешних условий, учитывая эпизоды повышенной волатильности на мировых рынках.
Оценка Банком России набора рисков для инфляции значимо не изменилась, за исключением рисков со стороны рынка труда. Так, по мнению регулятора, динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления.
«Пока остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия данных факторов. Банк России будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных плат на потребительское поведение и инфляцию», — говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Центробанк также будет отслеживать риски со стороны внешних условий, учитывая эпизоды повышенной волатильности на мировых рынках на фоне нормализации денежно-кредитной политики в других странах и усиления неопределенности в сфере торговой политики.
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