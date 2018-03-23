Оценка Банком России набора рисков для инфляции значимо не изменилась, за исключением рисков со стороны рынка труда. Так, по мнению регулятора, динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления.

«Пока остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия данных факторов. Банк России будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных плат на потребительское поведение и инфляцию», — говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Центробанк также будет отслеживать риски со стороны внешних условий, учитывая эпизоды повышенной волатильности на мировых рынках на фоне нормализации денежно-кредитной политики в других странах и усиления неопределенности в сфере торговой политики.