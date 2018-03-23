Компания «БСС-Безопасность» , центр компетенции Группы компаний BSS в сфере информационной безопасности, в рамках договора с ООО МИБ «ДАЛЕНА» провела информационное обследование и аттестацию объектов информатизации банка на предмет соответствия требованиями по безопасности конфиденциальной информации.

В процессе работ специалистами Компании «БСС-Безопасность» выполнено предварительное обследование объекта информатизации, разработана программа и методики аттестационных испытаний, настроены средства защиты информации и проведены аттестационные испытания объекта информатизации с разработкой отчетных технических документов. По результатам аттестационных испытаний объект информатизации допущен к обработке информации конфиденциального характера. Сотрудничество с банком продолжается.

Государственным и коммерческим организациям компания «БСС-Безопасность» предлагает комплекс услуг по подготовке и аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям законодательства РФ, стандартов, нормативных и иных документов по защите информации, находящихся в ведении ФСТЭК России, ФСБ России и других органов государственного управления в пределах их компетенции.

О компании «БСС-Безопасность»

Компания «БСС-Безопасность», центр компетенции Группы компаний BSS в сфере информационной безопасности, проводит работы по комплексной защите и аттестации объектов информатизации, обследованию информационных систем персональных данных, разработке моделей угроз и нарушителей персональных данных, подготовке к лицензированию заказчиков по направлениям ФСБ России и ФСТЭК России.

«БСС-Безопасность» аккредитована ФСТЭК России в качестве органа по аттестации объектов информатизации, что расширяет её возможности и позволяет проводить аттестацию объектов информатизации, обрабатывающих сведения, содержащие государственную тайну.

Удостоверяющий центр «БСС-Безопасность» аккредитован Минкомсвязи России на соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», входит в сети доверенных Удостоверяющих центров ФНС России, ПФР, ФСС РФ, Росстат, Росалкогольрегулирования.

Источник: Компания BSS