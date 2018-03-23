Более 70% из 35 крупнейших по объему торговли бирж подвергают клиентов финансовым рискам из-за недостаточно серьезной системы безопасности. Это выяснилось в результате исследования, которое провела компания Dashlan. Для сравнения, среди популярных сайтов (например, Apple, Facebook и Paypal) только 36% получили низкий балл, сообщает РБК .

Несмотря на увеличение числа киберпреступников и различных способов, при помощи которых злоумышленники обманывают инвесторов, крупные торговые площадки имеют довольно простые системы безопасности, основанные на паролях клиентов. 43% торговых площадок позволяют создавать учетные записи, в которых семь или менее символов, а 34% не требуют использовать и цифры, и буквы. Практически 50% бирж не предоставляют инструментов, при помощи которых можно оценить надежность пароля в процессе регистрации.

По сравнению с популярными сайтами, криптовалютные биржи крайне небезопасны для пользователей, это одна из причин из-за которых аккаунты клиентов оказываются взломаны.

В январе 2018 года злоумышленники похитили 523 млн долларов в криптовалюте NEM с биржи Coincheck. В начале марта преставители торговой площадки сообщили, что начали выплачивать компенсацию всем пострадавшим и возобновили торги монетой.