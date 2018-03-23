Теперь военнослужащие, являющиеся участниками накопительно-ипотечной системы (НИС), смогут рефинансировать в Банке ЗЕНИТ ипотечные кредиты, полученные в других банках. При этом ставка составит всего 9,9% годовых.

В рамках новой программы минимальная сумма кредита — 300 000 рублей во всех регионах присутствия Банка. Максимальный размер кредита соответствует размеру полной задолженности рефинансируемого кредита, при этом сумма не должна превышать 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости. Рефинансирование кредита, полученного на покупку квартиры на этапе строительства, возможно только после государственной регистрации права собственности на приобретенную недвижимость.

Кредит по программе «Военная ипотека – Рефинансирование» доступен на срок от 1 года и до достижения военнослужащим возраста 50 лет. Комиссия за предоставление кредита не взимается.

«Банк ЗЕНИТ является одним из драйверов рынка военной ипотеки в России. За прошлый год нами заключено около 1000 договоров на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей. Развитие программы ипотечного рефинансирования в партнерстве с «Росвоенипотекой» поможет нам предложить военнослужащим качественно новые и выгодные продукты, что повлияет на выбор клиента в пользу Банка ЗЕНИТ», – отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ.