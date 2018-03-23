Совет директоров Банка России на заседании 23 марта принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», — говорится в сообщении ЦБ.



Решение Центробанка совпало с прогнозами большинства опрошенных Банки.ру экспертов, которые ожидали умеренного снижения ключевой ставки.

Это второе заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. 9 февраля регулятор принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 27 апреля.

