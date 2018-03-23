Денежно-кредитные условия продолжают смягчаться, их дезинфляционное влияние постепенно ослабевает. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение снизить ключевую ставку.

«Основной вклад в смягчение денежно-кредитных условий внесла динамика процентных ставок. При этом реальные процентные ставки сохраняются в положительной области, что способствует привлекательности сбережений. Неценовые условия кредитования юридических лиц в основном остаются сдерживающими, банки по-прежнему консервативно подходят к отбору заемщиков и увеличению объемов кредитования. Рост ипотечного и потребительского кредитования пока не создает рисков превышения инфляцией 4%», — говорится в документе.



Принятое решение по ключевой ставке и потенциал ее последующего снижения будут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий, что поддержит рост внутреннего спроса и создаст условия для приближения годовой инфляции к 4%.