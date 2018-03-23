Банк «ГЛОБЭКС» (группа Внешэкономбанка) и ПАО «АВТОВАЗ» подписали договор о реализации зарплатного проекта для сотрудников предприятия. Теперь у сотрудников самого крупного автопроизводителя в России появилась возможность оформить зарплатную карту Банка на специальных условиях. Сделать это уже в ближайшее время работники компании смогут непосредственно на территории завода. Среди преимуществ зарплатных карт Банка «ГЛОБЭКС» возможность снятия наличных в банкоматах любых банков без комиссии, кешбэк по выбранным категориям, а также начисление процентов на остаток.

Александр Галкин, директор розничного бизнеса Банка «ГЛОБЭКС»:

«Сотрудничество АВТОВАЗа и «ГЛОБЭКС» Банка имеет многолетнюю историю. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с заводом как обслуживающий и кредитующий Банк. Зарплатный проект — это доказательство высокого уровня доверия АВТОВАЗАа к Банку. Условия нашего зарплатного проекта являются одними из самых выгодных на рынке, поэтому мы планируем выпустить не менее 8000 банковских карт для сотрудников завода уже до конца 2018 года и довести это количество до 14 000 по итогам 2019. Уверен, что сотрудничество АВТОВАЗАа и «ГЛОБЭКС» Банка в рамках нового договора будет взаимовыгодным».

Обо всех условиях выпуска и обслуживания зарплатных карт можно узнать на сайте Банка в разделе « Зарплатный проект ».

ПАО «АВТОВАЗ» – крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Численность работников компании АВТОВАЗ превышает 35 000 человек.