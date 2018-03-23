В феврале 2016 году Дуров сообщал о том, что аудитория мессенджера достигла 100 млн пользователей в месяц. Таким образом, за два года Telegram удалось в два раза ее нарастить. А за последние 30 дней аудитория мессенджера Telegram превысила 200 млн пользователей.

Как сообщает Rusbase , в опубликованном в январе 2018 года документе с описанием блокчейн-платформы TON, над которой предположительно работает Telegram, говорилось, что аудитория мессенджера к 2022 году должна достигнуть 1 млрд пользователей.

В блоге компании Павел Дуров подчеркнул, что никогда не использовал рекламу для продвижения Telegram, поэтому все 200 млн пользователей присоединились к мессенджеру самостоятельно или по приглашению друзей.

Также он напомнил, что единственным приоритетом Telegram являются его пользователи, поэтому сервис стоит на защите из данных, не заключает сделок с маркетологами, охотниками за данными и государственными органами. С момента запуска мессенджера команда не передала ни одного байта личных данных пользователей Telegram третьим лицам.