Совет ассоциации банков «Россия» выступил с предложением о создании единой структуры банковских объединений.

«Банковский сектор сталкивается с системными вызовами, связанными со стремительным развитием цифровых технологий, проводимой реформой банковского надзора, влиянием внешнеполитической ситуации и действующих санкционных ограничений. Все это требует от кредитных организаций изменения существующих бизнес-моделей, создания более эффективной системы взаимодействия с Банком России», — говорится в сообщении ассоциации.

Отмечается, что в настоящее время интересы банков представляют различные профессиональные объединения, членами которых зачастую являются одни и те же организации. «Деятельность этих объединений не скоординирована, что в целом снижает ее эффективность. Решение данной задачи члены ассоциации «Россия» видят в объединении профессиональных организаций, представляющих интересы банков, в единую структуру», — подчеркивается в документе.

В этой связи ассоциация «Россия» предлагает начать совместный поиск решений, направленных на консолидацию участников рынка, и готова рассмотреть предложения профессиональных банковских объединений и их участников по этому вопросу.

«Мы обращаемся с инициативой вынести на обсуждение общих собраний профессиональных ассоциаций и союзов вопрос о необходимости объединения в единую организацию, которая сможет стать центром правовой, аналитической и экспертной работы всего банковского сообщества. При этом считаем необходимым сохранить и использовать на благо индустрии опыт работы и интеллектуальный потенциал каждого профессионального объединения», — сообщает ассоциация.



По мнению «России», такой подход позволит привлечь экспертов, сформировать новый уровень представления интересов кредитных организаций в отношениях с регулирующими и законодательными органами.

«Создание единой профессиональной банковской ассоциации будет способствовать развитию в отрасли разумного саморегулирования, повышению профессиональной ответственности, позволит сообща выработать и принять этический стандарт банковской деятельности, высокие требования которого сформируют фундаментальную основу стабильного функционирования всей индустрии, что в конечном итоге положительно скажется на развитии экономики страны и благосостоянии ее граждан», — подчеркнули в ассоциации.